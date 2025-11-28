Іспанія вперше за понад 30 років виявила випадки чуми свиней

Іспанія вперше з 1994 року виявила випадки африканської чуми свиней.

Про це повідомило в п'ятницю, 28 листопада, Міністерство сільського господарства, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Спалах хвороби виявили після того, як два диких кабани, знайдені мертвими поблизу Барселони, дали позитивний результат на вірус.

За даними Міністерства сільського господарства, Іспанія є провідним виробником свинини в ЄС, на її частку припадає приблизно чверть виробництва ЄС, випереджаючи Німеччину.

Міністерство повідомило про цей інцидент Європейський Союз і вжило надзвичайних заходів у постраждалому районі, закликавши свинарські ферми посилити заходи безпеки, поки слідчі з'ясовують джерело інфекції.

Вірус, який є нешкідливим для людей, але смертельним для свиней, в останні роки поширюється на захід Європи.

Восени 2024 року за два місяці, коли в Італії зафіксували зростання захворюваності на чуму свиней, місцеві фермери знищили десятки тисяч цих свійських тварин, а збитки оцінюються сотнями мільйонів євро.

Зазначимо, 11 листопада писали, що чеській фермі довелося знищити понад 20 тисяч качок через виявлений спалах пташиного грипу.

Спалахи фіксували і в низці інших країн Європи, у багатьох фермерам заборонили випускати птицю надвір, щоб ізолювати від контактів з дикими птахами.

У Німеччині через спалахи пташиного грипу забили понад пів мільйона тварин.