Макрон очікує посилення санкційного тиску на РФ у найближчі тижні

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що у набілижчі тижні тиск на російську економіку і здатність Москви вести війну посилиться.

Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, повідомляє "Європейська правда".

Макрон заявив, що наступні тижні здатні змінити правила гри, коли йдеться про тиск на Росію.

"Рівень тиску на російську економіку явно зросте. Не слід недооцінювати нашу боротьбу з тіньовим флотом. Ми знаємо, що 40 відсотків військових зусиль РФ фінансуються завдяки російському тіньовому флоту", – зазначив він.

Як зазначив Макрон, зараз вперше спостерігається настільки цілісний підхід щодо російських нафти і газу.

"По-перше, через рішення США щодо санкцій, і по-друге - через наш збільшений тиск на тіньовий флот. Я щиро вірю, що у найближчі тижні тиск на російську економіку і здатність Росії фінансувати військові зусилля радикально зміниться", – зазначив президент Франції.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сказав, що у ЄС розраховують фіналізувати 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця 2025 року.

У Євросоюзі обіцяли, що 20-й пакет санкцій проти РФ "буде не останнім".