Макрон ожидает усиления санкционного давления на РФ в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что в ближайшие недели давление на российскую экономику и способность Москвы вести войну усилится.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, сообщает "Европейская правда".

Макрон заявил, что следующие недели способны изменить правила игры, когда речь идет о давлении на Россию.

"Уровень давления на российскую экономику явно возрастет. Не следует недооценивать нашу борьбу с теневым флотом. Мы знаем, что 40 процентов военных усилий РФ финансируются благодаря российскому теневому флоту", – отметил он.

Как отметил Макрон, сейчас впервые наблюдается настолько целостный подход в отношении российских нефти и газа.

"Во-первых, из-за решения США по санкциям, и во-вторых – из-за нашего увеличенного давления на теневой флот. Я искренне верю, что в ближайшие недели давление на российскую экономику и способность России финансировать военные усилия радикально изменится", – отметил президент Франции.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что в ЕС рассчитывают финализировать 20-й пакет санкций против России до конца 2025 года.

В Евросоюзе обещали, что 20-й пакет санкций против РФ "будет не последним".