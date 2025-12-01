Макрон вважає, що Франції нема чого навчити Україну щодо антикорупції

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні, кульмінацією якого у п’ятницю стала відставка глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це він сказав на пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи гучну справу "Мідас", Макрон сказав, що відповідні антикорупційні органи виконали свою роботу.

"Чи наша роль – давати уроки Україні, яка має скандал такого плану? Я думаю, якщо зараз усе відбувається у рамках правосуддя, у рамках спеціальних процедур, то все нормально", – сказав французький президент.

Натомість він підкреслив, що "ви не знайдете жодної антикорупційної справи в Росії, і це повинно всіх хвилювати".

"Там (у Росії. – Ред.) немає незалежних органів боротьби з корупцією, немає незалежного правосуддя. Якщо всі гроші йдуть на війну і немає перед ким звітувати – то ось як функціонує ця система. По-іншому функціонує система в Україні. У Франції система по-іншому функціонує. А в Росії – справжня диктатура", – заявив французький президент.

Президент Володимир Зеленський сказав, що антикорупційні розслідування останніх тижнів в Україні впливають на переговорний процес щодо укладання "мирної угоди".

Також Зеленський назвав три питання, які викликають найбільше дискусій у контексті обговорень "мирного плану" для України.