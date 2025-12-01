Макрон считает, что Франции нечему научить Украину в вопросах антикоррупции

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал коррупционный скандал в Украине, кульминацией которого в пятницу стала отставка главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он сказал на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Комментируя громкое дело "Мидас", Макрон сказал, что соответствующие антикоррупционные органы выполнили свою работу.

"Является ли нашей ролью давать уроки Украине, которая имеет скандал такого плана? Я думаю, если сейчас все происходит в рамках правосудия, в рамках специальных процедур, то все нормально", – сказал французский президент.

Вместо этого он подчеркнул, что "вы не найдете ни одного антикоррупционного дела в России, и это должно всех волновать".

"Там (в России. – Ред.) нет независимых органов борьбы с коррупцией, нет независимого правосудия. Если все деньги идут на войну и нет перед кем отчитываться – то вот как функционирует эта система. По-другому функционирует система в Украине. Во Франции система по-другому функционирует. А в России – настоящая диктатура", – заявил французский президент.

Президент Владимир Зеленский сказал, что антикоррупционные расследования последних недель в Украине влияют на переговорный процесс по заключению "мирного соглашения".

Также Зеленский назвал три вопроса, которые вызывают больше всего дискуссий в контексте обсуждений "мирного плана" для Украины.