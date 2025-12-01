Шмигаль поговорив з генсеком НАТО про зміцнення української ППО

Міністр оборони Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселя в понеділок провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шмигаль написав на X.

За словами глави Міноборони, під час зустрічі з Рютте були обговорені ситуація на фронті та пріоритетні потреби.

"Ключове питання – посилення ППО. Для стримування російського ракетного та дронового терору потрібні додаткові системи, а також ракети до них. Окремо зосередилися на ролі ініціативи PURL, критично важливої для стабільних поставок", – додав він.

Шмигаль також сказав, що Україна продовжує адаптувати сектор оборони до стандартів і принципів НАТО та реалізовувати спільні проєкти з партнерами.

Раніше стало відомо, що Україна прагне до кінця року отримати додаткове фінансування від Європи в розмірі близько 1 мільярда євро для фінансування закупівель американської зброї у межах механізму PURL.

За даними ЗМІ, на перемовинах зі США у Флориді щодо параметрів мирної угоди для завершення російсько-української війни обговорювалась ідея про те, щоб не примушувати Україну до відмови від вступу в НАТО, а оформити це в інший спосіб.