Шмыгаль поговорил с генсеком НАТО об укреплении украинской ПВО

Министр обороны Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель в понедельник провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шмыгаль написал на X.

По словам главы Минобороны, во время встречи с Рютте были обсуждены ситуация на фронте и приоритетные потребности.

"Ключевой вопрос – усиление ПВО. Для сдерживания российского ракетного и дронного террора нужны дополнительные системы, а также ракеты к ним. Отдельно сосредоточились на роли инициативы PURL, критически важной для стабильных поставок", – добавил он.

Шмыгаль также сказал, что Украина продолжает адаптировать сектор обороны к стандартам и принципам НАТО и реализовывать совместные проекты с партнерами.

Ранее стало известно, что Украина стремится до конца года получить дополнительное финансирование от Европы в размере около 1 миллиарда евро для финансирования закупок американского оружия в рамках механизма PURL.

По данным СМИ, на переговорах с США во Флориде о параметрах мирного соглашения для завершения российско-украинской войны обсуждалась идея о том, чтобы не принуждать Украину к отказу от вступления в НАТО, а оформить это другим способом.