В Україні розраховують ще на 1 млрд євро для закупівлі зброї США через НАТО

Україна прагне до кінця року отримати додаткове фінансування від Європи в розмірі близько 1 мільярда євро для фінансування закупівель американської зброї у межах механізму PURL.

Як пише "Європейська правда", про це в інтервʼю Bloomberg повідомила посол України при НАТО Альона Гетьманчук.

Гетьманчук назала програму PURL, у межах якої союзники НАТО виділяють кошти для закупівлі американської зброї для України, дуже ефективною.

За її словами, з моменту запуску програми цього літа вона забезпечила 75% фінансування ракет для систем протиповітряної оборони Patriot і 90% – для всіх інших систем ППО.

Також завдяки PURL Україна отримала артилерійські снаряди збільшеної дальності, які дозволяють Україні досягати зони ураження дронів на полі бою.

"Ми будемо надзвичайно вдячні за нові внески від союзників, щоб Україна могла безперебійно отримувати обладнання через PURL", – сказала посол.

Також Гетьманчук сказала, що для підтримки України європейські держави повинні "негайно погодити репараційну позику", яка буде надаватись за рахунок заморожених російських активів.

"Європейці можуть зробити набагато більше, ніж просто скласти власний план", – сказала вона.

Нідерланди виділять додаткові 250 мільйонів євро на закупівлю американського обладнання, включно із системами протиповітряної оборони та винищувачами F-16, заявив у понеділок нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс.

У листопаді країни Північної Європи та Балтії, що входять до НАТО, заявили, що профінансують п’ятий пакет допомоги у розмірі $500 млн.

*Виправлено четвертий абзац, де некоректно вказувалось, що кошти були витрачені на системи ППО, а не ракети-перехоплювачі до них. Перепрошуємо за помилку