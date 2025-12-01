CNN: у Флориді обговорювали "креативний" шлях оформлення невступу України в НАТО

На перемовинах зі США у Флориді щодо параметрів мирної угоди для завершення російсько-української війни обговорювалась ідея про те, щоб не примушувати Україну до відмови від вступу в НАТО, а оформити це в інший спосіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного співрозмовника.

Співрозмовник повідомив, що на перемовинах обговорювався потенційний сценарій, за яким Україні "закриють" двері у НАТО, але домовленості про це будуть обговорюватися між країнами НАТО і Росією.

"Україну не підштовхуватимуть до офіційної, тобто юридичної відмови від євроінтеграційних прагнень. Але якщо США зможе про щось домовитися з Росією у двосторонньому порядку, або якщо Росія хоче отримати якісь запевнення від НАТО у багатосторонньому форматі, тоді це не залучає Україну у процес ухвалення рішень", – сказав співрозмовник CNN.

Нагадаємо, курс на євроатлантичну інтеграцію закріплений у Конституції України.

Як зазначають, таке оформлення "відмови від України у НАТО" напевно зустріне опір серед багатьох країн-членів.

Співрозмовник підтвердив, що це лише обговорювалося і нічого не погоджено – рішення щодо можливих компромісів буде ухвалювати президент України.

Співрозмовник також підтвердив, про що вже згадувалося в інших публікаціях ЗМІ, що у перемовинах йшлося про те, які території залишаться під російською окупацією. З наведених цитат незрозуміло, чи продовжують Штати наполягати на ідеї з тим, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донеччини.

"Ідея (з "мирного плану" з 28 пунктів) передати контроль росіянам там, де це суттєво послабить українську оборону та зробить майбутню потенційну агресію більш ймовірною і зменшить спроможності України – це поза рамками… Але це не означає, що немає потенційних шляхів зберегти положення конституції і забезпечити безпеку України", – цитують джерело.

Співрозмовник відмовився вдаватися у деталі варіантів, які обговорювалися.

"Я справді вважаю, що якщо це стане публічним – ми можемо зруйнувати потенційне рішення", – сказав він.

Нагадаємо, ввечері 30 листопада за українським часом у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо "мирного плану". В американських ЗМІ почали з’являтися деталі про те, як проходила майже 5-годинна зустріч і про що йшлося.

Президент України Володимир Зеленський після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах "є конструктив", а президент США Дональд Трамп знову сказав про "шанс на угоду".