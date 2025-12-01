У Франції затримали двох неповнолітніх за підозрою в тероризмі

Двоє неповнолітніх, підозрюваних у підготовці насильницьких дій проти ізраїльських обʼєктів, були затримані французькими антитерористичними органами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Національна прокуратура Франції по боротьбі з тероризмом (DGSI) сказала, що напередодні було розпочате судове розслідування щодо двох неповнолітніх за звинуваченням в участі в терористичному угрупованні з метою підготовки одного або декількох злочинів проти осіб.

Обом підліткам оголосили звинувачення, після чого помістили під варту.

За інформацією BFMTV, одному з двох неповнолітніх – 16 років, він чеченського походження. Його затримали в Страсбурзі.

Чотири роки тому юнак іммігрував до Франції разом із матір'ю, зокрема щоб втекти від жорстокого батька. Він раніше не притягався до відповідальності.

Юнак, за даними BFMTV, жив ізольовано і потрапив під вплив радикалізованого контенту, який отримував у групі у WhatsApp. Там він зокрема надіслав кілька повідомлень у цій групі, принаймні одне з яких мало антисемітський підтекст.

На початку вересня напад з ножем стався у коледжі садівництва в південному місті Антіб – колишній студент поранив двох людей – 52-річну викладачку і 16-річну ученицю. Згодом стало відомо, що він має давні проблеми з ментальним здоров’ям.

Того ж місяця у Франції 14-річний хлопець, що напав з ножем на викладачку і після того поранив себе, помер у лікарні.