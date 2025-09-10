У Франції затримали підозрюваного у нападі з ножем у коледжі

На півдні Франції затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі з ножем у коледжі садівництва, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У середу, 10 вересня, поліція міста Антіб, що на Лазурному узбережжі між Ніццою і Каннами, заарештувала чоловіка, який міг поранити ножем вчителя та учня в коледжі садівництва.

"Нападник заарештований, він більше не становить загрози", – заявив представник поліції.

Поліція повідомила, що нападник був колишнім учнем школи, але не змогла надати детальну інформацію про його мотиви.

Перед цим стало відомо про затримання ще двох підлітків, які могли готувати ісламістський теракт – на додачу до хлопця, затриманого минулого тижня.

Нагадаємо, також у Франції 10 вересня проходять масові демонстрації та блокади доріг. Через інциденти під час цих протестів затримали вже понад 200 людей.