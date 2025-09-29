У Франції помер хлопець, що напав з ножем на вчительку і потім поранив себе

У Франції неповнолітній хлопець, що минулого тижня напав з ножем на викладачку і після того поранив себе, помер у лікарні.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

14-річний хлопець, що у середу 24 вересня з ножем напав на викладачку у коледжі в місті Бенфельд на сході країни і потім поранив себе, помер у лікарні ввечері у неділю, повідомили у прокуратурі Страсбурга.

Підліток під час затримання завдав сам собі ножових поранень у шию, пошкодивши важливі вени й артерії, його тоді госпіталізували у тяжкому стані.

Загрози для життя пораненої 66-річної викладачки музики немає.

Підлітка перед цим інцидентом помічали у симпатії до нацистської символіки й Гітлера, через що він вже потрапляв під дисциплінарні заходи, та великому інтересі до Другої світової війни.

Міністерка освіти Елізабет Борн коментувала, що хлопець "пережив складні особисті й сімейні обставини", проте досі не мав проблем із законом.

На початку вересня напад з ножем стався у коледжі садівництва в південному місті Антіб – колишній студент поранив двох людей – 52-річну викладачку і 16-річну ученицю. Згодом стало відомо, що він має давні проблеми з ментальним здоров’ям.