У Франції дізнались можливі мотиви юнака, що скоїв напад з ножем у коледжі

Хлопець, який поранив ножем викладачку та ученицю у коледжі садівництва на півдні Франції, має давні проблеми з ментальним здоров’ям та вже бував під підозрою раніше.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У прокуратурі повідомили, що на допиті 18-річний юнак, який поранив двох людей у коледжі в Антібі, сказав, що у нього був "складний день", і розповів, що він "чув голоси" та відчував "велике хвилювання", яке не міг стримати.

Журналісти неофіційно дізналися у поліції, що підозрюваний перебуває у "стані, близькому до шизофренії". Також він нібито висловлював зацікавленість неонацистськими ідеями.

Крім того, неофіційно дізналися, що юнак вже потрапляв у СІЗО у квітні 2024 року, коли його запідозрили у плануванні масового вбивства у ліцеї цього ж міста. Проте невдовзі після затримання його госпіталізували до психіатричного відділення.

Як повідомляли, інцидент стався вдень 10 вересня у південному місті Антіб, що на Лазурному узбережжі між Ніццою і Каннами.

Юнак зайшов на територію навчального закладу, де раніше вчився, і поранив двох людей – 52-річну викладачку і 16-річну ученицю. Загрози для їхнього життя немає.

Також повідомляли про затримання ще двох підлітків, які могли готувати ісламістський теракт – на додачу до хлопця, затриманого минулого тижня.