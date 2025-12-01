Во Франции задержали двух несовершеннолетних по подозрению в терроризме

Двое несовершеннолетних, подозреваемых в подготовке насильственных действий против израильских объектов, были задержаны французскими антитеррористическими органами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Национальная прокуратура Франции по борьбе с терроризмом (DGSI) сообщила, что накануне было начато судебное расследование в отношении двух несовершеннолетних по обвинению в участии в террористической группировке с целью подготовки одного или нескольких преступлений против лиц.

Обоим подросткам предъявили обвинение, после чего поместили под стражу.

По информации BFMTV, одному из двух несовершеннолетних – 16 лет, он чеченского происхождения. Его задержали в Страсбурге.

Четыре года назад юноша иммигрировал во Францию вместе с матерью, в частности чтобы сбежать от жестокого отца. Он ранее не привлекался к ответственности.

Юноша, по данным BFMTV, жил изолированно и попал под влияние радикализированного контента, который получал в группе в WhatsApp. Там он, в частности, отправил несколько сообщений в этой группе, по крайней мере одно из которых имело антисемитский подтекст.

В начале сентября нападение с ножом произошло в колледже садоводства в южном городе Антиб – бывший студент ранил двух человек – 52-летнюю преподавательницу и 16-летнюю ученицу. Впоследствии стало известно, что у него давние проблемы с психическим здоровьем.

В том же месяце во Франции 14-летний парень, напавший с ножом на преподавательницу и после этого ранивший себя, умер в больнице.