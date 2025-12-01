У Болгарії – хвиля протестів через проєкт бюджету з вищими податками

Десятки тисяч людей у понеділок вийшли на нові протести по всій Болгарії проти проєкту бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення податків і скорочення соціальних витрат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Sofia Globe.

Акція 1 грудня була організована опозиційною коаліцією "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", яка є другою за чисельністю фракцією в нинішньому парламенті.

У Софії протест, який транслювався в прямому ефірі на Facebook, супроводжувався зображеннями наручників, спроєктованих на урядові будівлі, та скандуванням "Відставка!" і "Мафія!". Все це відбувалося під обраною опозицією темою "Зупиніть розкрадання бюджету".

Фото: скриншот Facebook-трансляції

Протести відбулись і за межами болгарської столиці – у Пловдиві, Варні, Бургасі та інших містах.

Проєкт бюджету Болгарії на 2026 рік передбачав підвищення внесків на соціальне страхування на 2 відсоткові пункти та подвоєння податку на дивіденди до 10% з одночасним збільшенням державних витрат (на рівні 46% ВВП).

Опозиція та бізнес-групи попередили, що ці кроки можуть стримати інвестиції та розширити тіньову економіку. А Європейська комісія сказала, що проєкт ризикує порушити рекомендований ЄС ліміт зростання чистих витрат.

Болгарський прем'єр-міністр Росен Желязков 27 листопада заявив, що уряд відкличе проєкт, однак станом на ніч 1 грудня цього так і не сталось.

Читайте також: Ілюзія стабільності: що тримає Болгарію від сповзання у кризу та які наслідки це матиме.