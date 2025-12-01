В Болгарии – волна протестов из-за проекта бюджета с более высокими налогами
Десятки тысяч людей в понедельник вышли на новые протесты по всей Болгарии против проекта бюджета на 2026 год, который предусматривает повышение налогов и сокращение социальных расходов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Sofia Globe.
Акция 1 декабря была организована оппозиционной коалицией "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария", которая является второй по численности фракцией в нынешнем парламенте.
В Софии протест, который транслировался в прямом эфире на Facebook, сопровождался изображениями наручников, спроецированных на правительственные здания, и скандированием "Отставка!" и "Мафия!". Все это происходило под выбранной оппозицией темой "Остановите разворовывание бюджета".
Протесты прошли и за пределами болгарской столицы – в Пловдиве, Варне, Бургасе и других городах.
Проект бюджета Болгарии на 2026 год предусматривал повышение взносов на социальное страхование на 2 процентных пункта и удвоение налога на дивиденды до 10% с одновременным увеличением государственных расходов (на уровне 46% ВВП).
Оппозиция и бизнес-группы предупредили, что эти шаги могут сдержать инвестиции и расширить теневую экономику. А Европейская комиссия заявила, что проект рискует нарушить рекомендованный ЕС лимит роста чистых расходов.
Болгарский премьер-министр Росен Желязков 27 ноября заявил, что правительство отзовет проект, однако по состоянию на ночь 1 декабря этого так и не произошло.
