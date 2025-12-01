Призначення Бабіша премʼєром Чехії не вплине на розслідування щодо нього у Франції

Призначення глави чеської партії ANO Андрея Бабіша на посаду премʼєр-міністра Чехії не повинно стати перешкодою для продовження розслідування щодо нього у Франції.

Як пише "Європейська правда", про це у відповідь на запит ČTK повідомила французька Національна фінансова прокуратура (PNF).

PNF веде розслідування щодо Бабіша у зв'язку з купівлею вілли в Мужені на півдні Франції з 2022 року, коли він ще був лідером опозиції. Французькі правоохоронці підозрюють, що мала місце відмивання брудних грошей і ухилення від сплати податків.

Наприкінці минулого тижня PNF повідомила, що очікує рішення про відкладення розслідування або про початок судового переслідування на початку 2026 року. Бабіш як депутат має імунітет, який захищає його від кримінального переслідування.

"Ми розглянемо це, якщо вирішимо його переслідувати", – сказала речниця Національної фінансової прокуратури Франції Береніс Дінгова на запитання, чи попросять французькі органи влади чеський парламент позбавити його імунітету.

На питання, чи зашкодить цьому призначення Бабіша премʼєром Чехії, Дінгова відповіла: "Ні, це не було б, принаймні теоретично, перешкодою".

Лідер руху ANO Андрей Бабіш, який прагне стати премʼєр-міністром Чехії, минулого тижня передав президенту Петру Павелу список кандидатів у міністри, погоджених майбутньою коаліцією.

Чеський президент Петр Павел раніше висловив застереження щодо призначення премʼєром Бабіша, який володіє низкою компаній у Центрально-Східній Європі, що породжує конфлікт інтересів.

