Назначение Бабиша премьером Чехии не повлияет на расследование в отношении него во Франции

Назначение главы чешской партии ANO Андрея Бабиша на пост премьер-министра Чехии не должно стать препятствием для продолжения расследования в отношении него во Франции.

Как пишет "Европейская правда", об этом в ответ на запрос ČTK сообщила французская Национальная финансовая прокуратура (PNF).

PNF ведет расследование в отношении Бабиша в связи с покупкой виллы в Мужени на юге Франции с 2022 года, когда он еще был лидером оппозиции. Французские правоохранители подозревают, что имело место отмывание грязных денег и уклонение от уплаты налогов.

В конце прошлой недели PNF сообщила, что ожидает решения об отложении расследования или о начале судебного преследования в начале 2026 года. Бабиш как депутат имеет иммунитет, который защищает его от уголовного преследования.

"Мы рассмотрим это, если решим его преследовать", – сказала пресс-секретарь Национальной финансовой прокуратуры Франции Беренис Дингова на вопрос, попросят ли французские власти чешский парламент лишить его иммунитета.

На вопрос, помешает ли этому назначение Бабиша премьером Чехии, Дингова ответила: "Нет, это не было бы, по крайней мере теоретически, препятствием".

Лидер движения ANO Андрей Бабиш, который стремится стать премьер-министром Чехии, на прошлой неделе передал президенту Петру Павелу список кандидатов в министры, согласованных будущей коалицией.

Чешский президент Петр Павел ранее высказал оговорки по поводу назначения премьером Бабиша, который владеет рядом компаний в Центрально-Восточной Европе, что порождает конфликт интересов.

