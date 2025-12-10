Генштаб Польши: переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29 продолжаются

В Генеральном штабе Вооруженных сил Польши сообщили, что обсуждают с Украиной передачу истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.

Об этом польский Генштаб на своей странице в соцсети X, пишет "Европейская правда".

Вечером 9 декабря польский Генштаб сообщил, что потенциальная передача Украине этих истребителей связана с тем, что "они достигли конца срока эксплуатации и не имеют перспектив дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши".

В то же время в заявлении подчеркнули: окончательное решение еще не принято.

"Передача истребителей будет частью политики союзников по поддержке Украины и обеспечению безопасности на восточном фланге НАТО. Задачи самолетов МИГ-29, которые выводятся из эксплуатации, будут выполнять самолеты F-16 и FA-50", – отметили в Генштабе Польши.

В заявлении подчеркнули, что в связи с потенциальной передачей самолетов ведутся переговоры с украинской стороной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотных летательных аппаратов и ракет.

"Цель заключается не только в компенсации оборудования, но прежде всего в приобретении и совместном развитии новых оборонных и промышленных возможностей", – добавили в польском Генштабе.

Осенью прошлого года украинская сторона неоднократно призывала Польшу передать ей истребители советского образца МиГ-29, но в Варшаве объясняли, что не могут этого сделать, чтобы не ослабить собственную оборону.

В марте 2025 года бывший президент Польши Анджей Дуда заявил, что мог бы рассмотреть возможность передачи Украине МиГ-29, если получит от союзников адекватную замену.

В мае глава посольства Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что передача МиГ-29 Украине вполне возможна и соответствующие переговоры продолжаются.