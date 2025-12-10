В Польше раскрыли схему легализации мигрантов: среди задержанных – украинец

Сотрудники Центрального бюро расследований (CBŚP) и Пограничной службы (SG) Польши провели масштабную операцию, в результате которой была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной легализацией пребывания иностранцев в Польше и Европейском Союзе.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

В ходе операции польские правоохранители задержали 24 человека, среди которых были гражданин Польши (52 года) и гражданин Украины (39 лет), которые были вероятными главарями группировки.

Следователи установили, что члены группировки, которая действовала в период с 2020 по 2024 год, использовали поддельные документы, в частности фиктивные справки о трудоустройстве и декларации о "месте жительства" иностранцев. После этого они получали для них польские разрешения на проживание.

Этой схемой могли воспользоваться до 1,5 тысячи человек из Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Туркменистана, Кыргызстана, Грузии, Турции и африканских стран.

Группа взимала плату за свои услуги в размере от 3 тысяч до 5 тысяч злотых с человека.

"Благодаря международному сотрудничеству через Европол было установлено, что по меньшей мере 20 иностранцев, которые легализовали свое пребывание в Польше, впоследствии совершили преступления в других странах ЕС, часто действуя в рамках местных преступных группировок", – сообщил представитель CBŚP Кшиштоф Вжеснявский.

Правоохранители изъяли телефоны, ноутбуки, штампы и большой объем документации, более 40 тысяч злотых и легковой автомобиль стоимостью около 120 тысяч злотых, который был изъят для покрытия будущих штрафов и пени.

Прокурор предъявил 20 задержанным обвинения в участии в организованной преступной группе, а еще четырем лицам – в совместной и согласованной деятельности.

В обвинения, среди прочего содействие пребыванию иностранцев с нарушением закона, подделка документов и дача ложных показаний.

По просьбе прокурора суд решил арестовать двух подозреваемых – польского и украинского вероятных лидеров группировки. Остальных прокурор оставил под надзором полиции и запретил им выезжать из страны.

8 декабря в польской столице Варшаве задержали трех украинцев, которые имели при себе хакерское оборудование; суд избрал им меру пресечения и решил взять их под стражу на три месяца

Напомним, 7 декабря Польша подала запросы на "красные" ордера на арест Интерпола в отношении украинских граждан Евгения Иванова и Александра Кононова, которых следствие считает исполнителями диверсий на польской железной дороге по заказу РФ.

Перед этим в Польше приняли заочное решение об аресте обоих подозреваемых и выдали европейский ордер на арест одного из украинцев.

Речь идет о подрыве железной дороги возле села Мика и подкладке объектов на железнодорожную инфраструктуру возле станции Пулавы 15-16 ноября.

По заключению следствия, речь идет о диверсии в интересах России. Подозреваемые въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов, после чего выехали в Беларусь.