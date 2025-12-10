Держсекретар США наказав змінити стандартний шрифт у офіційному листуванні

Державний секретар США Марко Рубіо наказав дипломатам повернутися до використання шрифту Times New Roman в офіційному листуванні.

Про це йдеться у внутрішній телеграмі, з якою ознайомилося агентство Reuters, передає "Європейська правда".

На початку січня 2023 року департамент під керівництвом Блінкена перейшов на Calibri, заявивши, що він є більш доступним для людей з інвалідністю, оскільки не має декоративних кутових елементів і є стандартним для продуктів Microsoft.

Рубіо назвав таке рішення "марним". У телеграмі від 9 грудня, надісланій усім дипломатичним представництвам США, йдеться, що типографіка формує професійність офіційного документа, а Calibri є неформальним.

"Щоб відновити етикет і професіоналізм у письмових роботах департаменту та скасувати ще одну марну програму DEIA, департамент повертається до Times New Roman як стандартного шрифту", – йдеться в телеграмі.

На думку Рубіо, цей стандарт форматування відповідає директиві президента "Один голос для зовнішніх відносин Америки", "підкреслюючи відповідальність департаменту за представлення єдиного, професійного голосу в усіх комунікаціях".

Як пише агентство, деякі дослідження показують, що шрифти, такі як Calibri, легше читати людям з певними порушеннями зору.

У вересні американський президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of War).

Відтепер міністр оборони США уповноважений використовувати додатковий титул – міністр війни – в офіційному листуванні, публічних комунікаціях, урочистих заходах та нестатутних документах виконавчої влади.

ЗМІ писали, що указ Трампа про зміну назви Міністерства оборони може коштувати до $2 млрд.

Детальніше про це у статті: Війна для Трампа: що стоїть за рішенням президента США перейменувати Пентагон.