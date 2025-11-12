ЗМІ: перейменування Пентагону в "Міністерство війни" оцінили у $2 млрд

Указ президента США Дональда Трампа про зміну назви Міністерства оборони на "Міністерство війни" може коштувати до 2 мільярдів доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NBC News із посиланням на шістьох проінформованих людей.

У матеріалі йдеться, що перейменування Пентагону потребуватиме заміни тисяч табличок, плакатів, бланків та значків, а також будь-яких інших предметів на військових об'єктах США по всьому світу.

За словами чотирьох високопосадовців Конгресу та ще одного джерела NBC News, лише нові бланки та вивіски "Міністерства війни" можуть коштувати близько 1 мільярда доларів.

На вартість багато в чому впливатиме зміна коду для всіх внутрішніх і зовнішніх сайтів Пентагону, а також іншого програмного забезпечення на секретних і несекретних системах, додали співрозмовники NBC News.

Речник Пентагону Шон Парнелл у відповідь на запит сказав, що остаточної оцінки вартості зміни назви ще немає через "шатдаун уряду з боку демократів".

"Ця зміна, яка є даниною нашій гордій спадщині, є необхідною, оскільки вона відображає основну місію Міністерства: вигравати війни", – додав він.

У вересні американський президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of War).

Відтепер міністр оборони США уповноважений використовувати додатковий титул – міністр війни – в офіційному листуванні, публічних комунікаціях, урочистих заходах та нестатутних документах виконавчої влади.

