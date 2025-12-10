Госсекретарь США приказал изменить стандартный шрифт в официальной переписке

Государственный секретарь США Марко Рубио приказал дипломатам вернуться к использованию шрифта Times New Roman в официальной переписке.

Об этом говорится во внутренней телеграмме, с которой ознакомилось агентство Reuters, передает "Европейская правда".

В начале января 2023 года департамент под руководством Блинкена перешел на Calibri, заявив, что он является более доступным для людей с инвалидностью, поскольку не имеет декоративных угловых элементов и является стандартным для продуктов Microsoft.

Рубио назвал такое решение "бесполезным". В телеграмме от 9 декабря, направленной всем дипломатическим представительствам США, говорится, что типографика формирует профессиональность официального документа, а Calibri является неформальным.

"Чтобы восстановить этикет и профессионализм в письменных работах департамента и отменить еще одну бесполезную программу DEIA, департамент возвращается к Times New Roman в качестве стандартного шрифта", – говорится в телеграмме.

По мнению Рубио, этот стандарт форматирования соответствует директиве президента "Один голос для внешних отношений Америки", "подчеркивая ответственность департамента за представление единого, профессионального голоса во всех коммуникациях".

Как пишет агентство, некоторые исследования показывают, что шрифты, такие как Calibri, легче читать людям с определенными нарушениями зрения.

В сентябре американский президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о предоставлении Министерству обороны США дополнительного названия – "Министерство войны" (Department of War).

Отныне министр обороны США уполномочен использовать дополнительный титул – министр войны – в официальной переписке, публичных коммуникациях, торжественных мероприятиях и неуставных документах исполнительной власти.

СМИ писали, что указ Трампа об изменении названия Министерства обороны может стоить до $2 млрд.

Подробнее об этом в статье: Война для Трампа: что стоит за решением президента США переименовать Пентагон.