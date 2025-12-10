У Литві кажуть, що США наразі не скорочують присутність військ у країні

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна не ризикує втратити жодного з понад тисячі американських військовослужбовців, які зараз там дислокуються.

Про це вона сказала в інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

Ругінене наголосила, що наступного року країна виділить рекордні кошти на оборону.

Також вона зазначила, що попри те, що в інших країнах кількість військових США скорочується – Литва не зіштовхується з цим.

"В інших країнах кількість американських військових скорочується, але Литва не зіштовхується з таким ризиком. Наші стратегічні партнери згадують нас у позитивному контексті", – наголосила Ругінене.

Американські війська чергуються в Литві з весни 2014 року, а з 2019 року там розгорнули батальйон. Батальйон, який зараз дислокується у Литві, був посилений артилерійською частиною в 2022 році.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилася у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

На початку грудня президент Литви Гітанас Науседа розповів, що отримав листа від свого американського колеги Дональда Трампа, в якому той позитивно оцінює зусилля Литви щодо збільшення оборонних витрат.

