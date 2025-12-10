В Литве говорят, что США пока не сокращают присутствие войск в стране

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна не рискует потерять ни одного из более тысячи американских военнослужащих, которые сейчас там дислоцируются.

Об этом она сказала в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

Ругинене отметила, что в следующем году страна выделит рекордные средства на оборону.

Также она отметила, что несмотря на то, что в других странах количество военных США сокращается – Литва не сталкивается с этим.

"В других странах количество американских военных сокращается, но Литва не сталкивается с таким риском. Наши стратегические партнеры упоминают нас в положительном контексте", – подчеркнула Ругинене.

Американские войска дежурят в Литве с весны 2014 года, а с 2019 года там развернули батальон. Батальон, который сейчас дислоцируется в Литве, был усилен артиллерийской частью в 2022 году.

Напомним, в конце октября Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.

В начале декабря президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что получил письмо от своего американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот положительно оценивает усилия Литвы по увеличению оборонных расходов.

