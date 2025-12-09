Президент Литви розповів, що отримав обнадійливого листа від Трампа

Литовський президент Гітанас Науседа розповів, що отримав листа від свого американського колеги Дональда Трампа, в якому той позитивно оцінює зусилля Литви щодо збільшення оборонних витрат.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Науседи наводить LRT.

Президент зазначив, що цей лист Трампа дає надію на те, що США збережуть увагу до Литви.

Він відмовився розкривати подробиці листа, сказавши лише, що "його настрій дуже сприятливий для Литви".

"Перш за все, в ньому йдеться про те, що Литва є стратегічним партнером, що вона демонструє стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки у всіх своїх діях і є лідером у реалізації 5-відсоткової програми витрат на оборону. І цей настрій дійсно дозволяє нам розраховувати на збереження уваги Сполучених Штатів Америки до нашої країни", – сказав він.

За словами Науседи, у листі згадується розміщення батальйону США в Литві.

"Питання розміщення американських сил на європейському рівні не розкриті, але йдеться про те, що Литва – оскільки це було моє звернення до нього – це країна, яка дуже серйозно ставиться до національної програми розміщення батальйону США, програми підтримки приймаючої країни, і це не залишиться непоміченим для США", – сказав президент.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилася у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

