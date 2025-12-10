Імідж Литви в очах партнерів не покращився після вироку лідеру "Зорі Німану" – МЗС

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс не вважає, що оголошення вироку лідеру ультраправої партії "Зоря Німану", депутату Сейму Ремігюсу Жемайтайтісу, у справі про розпалювання ненависті через антисемітські висловлювання покращує імідж країни в очах її міжнародних партнерів.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

На думку міністра закордонних справ Литви, у "цій темній хмарі" неможливо побачити будь-який оптимізм.

"Є приказка, що в будь-якій темній хмарі можна побачити щось, якусь яскраву або оптимістичну деталь. Але не в цій темній хмарі", – сказав він.

Заява Будріса пролунала на тлі того, як радниця литовського президента з питань зовнішньої політики Аста Скайсгірите акцентувала, що ситуація у Литві покращилася, адже оголошення вироку Жемайтайтісу "демонструє незалежність судів від політичної волі".

"Партнер по коаліції є в коаліції, яка є досить великою політичною силою, якщо рахувати за кількістю місць у Сеймі, і суд вирішує, що лідер цієї партії вчинив неправильно, пропагуючи антисемітизм, це сильне рішення, це хороше рішення", – наголосила вона.

Нагадаємо, вільнюський окружний суд оголосив вирок Жемайтайтісу у справі про розпалювання ненависті через антисемітські висловлювання.

Суд визнав політика винним і призначив сукупний штраф у розмірі 5 тисяч євро.

Нагадаємо, Жемайтайтіс, який є депутатом литовського парламенту і лідером ультраправої партії "Зоря Німану", але не займає жодних державних посад, провів зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, чим викликав суперечки.

9 грудня писали, що Соціал-демократична партія Литви вирішила поки не виключати з коаліції молодшого партнера "Зорю Німану".

