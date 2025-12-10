Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис не считает, что оглашение приговора лидеру ультраправой партии "Заря Немана", депутату Сейма Ремигиюсу Жемайтайтису по делу о разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний улучшает имидж страны в глазах ее международных партнеров.

Его слова цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По мнению министра иностранных дел Литвы, в "этой темной туче" невозможно увидеть какой-либо оптимизм.

"Есть поговорка, что в любой темной туче можно увидеть что-то, какую-то яркую или оптимистическую деталь. Но не в этом темном облаке", – сказал он.

Заявление Будриса прозвучало на фоне того, как советник литовского президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите акцентировала, что ситуация в Литве улучшилась, ведь объявление приговора Жемайтайтису "демонстрирует независимость судов от политической воли".

"Партнер по коалиции есть в коалиции, которая является достаточно большой политической силой, если считать по количеству мест в Сейме, и суд решает, что лидер этой партии поступил неправильно, пропагандируя антисемитизм, это сильное решение, это хорошее решение", – подчеркнула она.

Напомним, вильнюсский окружной суд объявил приговор Жемайтайтису по делу о разжигании ненависти из-за антисемитских высказываний.

Суд признал политика виновным и назначил совокупный штраф в размере 5 тысяч евро.

Напомним, Жемайтайтис, который является депутатом литовского парламента и лидером ультраправой партии "Заря Немана", но не занимает никаких государственных должностей, провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, чем вызвал споры.

9 декабря писали, что Социал-демократическая партия Литвы решила пока не исключать из коалиции младшего партнера "Зарю Немана".

