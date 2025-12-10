Литва купит у Франции САУ Caesar

Министерство национальной обороны Литвы подписало контракт на сумму примерно 252 млн евро с лидером французской оборонной промышленности KNDS France на приобретение колесных гаубиц Caesar Mk II.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Минобороны Литвы сообщило, что это вторая закупка таких систем и крупнейшее приобретение Литвы во Франции.

"Выбор Caesar Mk II является важным шагом в укреплении обороны Литвы и четким сигналом о расширении сотрудничества с Францией. Эти современные системы предоставят литовской армии большую мобильность и огневую мощь, а более тесное партнерство с французским оборонным сектором укрепит наши связи с важным союзником", – заявил министр национальной обороны Робертас Каунас.

По соглашению, Литва получит не только артиллерийские системы, но и полный пакет логистических и интеграционных решений: обучение, тренажеры и запасные части.

Наряду с закупкой было также подписано соглашение о промышленном сотрудничестве, согласно которому KNDS France инвестирует 12 млн евро в строительство и оборудование ремонтных мастерских в Литве.

Caesar – это самоходная артиллерийская установка со 155-мм пушкой, способная выстрелить шесть снарядов на расстояние до 40 километров менее чем за минуту. САУ находится на вооружении во Франции с 2008 года.

Эта техника также зарекомендовала себя на поле боя в Украине.

9 декабря правительства Хорватии и Франции подписали соглашение, которое подтверждает заказ балканской страной 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.