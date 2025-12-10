Зустріч "коаліції рішучих" відбудеться у четвер

Засідання "коаліції рішучих" у форматі відеоконференції відбудеться у четвер, 11 грудня.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву канцелярії президента Франції, інформує "Європейська правда".

Деталей про склад учасників зустрічі не наводиться.

Засідання відбуватиметься після того, як президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами країн E3 (Німеччини, Франції та Великої Британії) для обговорення переглянутого мирного плану для України в понеділок у Лондоні.

Британський прем’єр Кір Стармер сказав, що мирні переговори перебувають на "критичному етапі", але наголосив, що "питання України – це справа України", тоді як президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Київ і його союзники мають "багато козирів у руках".

Нагадаємо, 8 грудня в Лондоні також відбулась онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з "коаліції рішучих".

Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".