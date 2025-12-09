Укр Рус Eng

Зеленський: готові подати США українські та європейські компоненти "мирного плану"

Новини — Вівторок, 9 грудня 2025, 17:12 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Зеленський сказав, що обговорив з українськими переговорниками результати роботи в Лондоні напередодні "на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів".

"Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці", – написав він.

Глава держави висловив сподівання, що спільно зі США вдасться "зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше".

"Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати", – додав Зеленський.

Зеленський 8 грудня зустрічався у Лондоні з лідерами Британії, Франції та Німеччини, під час зустрічі також відбулась онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з "коаліції рішучих", зокрема Польщею. 

Зеленський тоді розповідав, що радники з національної безпеки України та європейських держав фіналізують останню версію "мирного плану" орієнтовно у вівторок. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Мирні переговори
Реклама: