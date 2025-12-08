Зеленський сказав, чому Польщі не було на зустрічі лідерів у Лондоні

Польська сторона брала участь у розширеній частині зустрічі європейських лідерів у Лондоні в понеділок в онлайн-форматі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на онлайн-брифінгу для журналістів у понеділок сказав президент Володимир Зеленський.

Зеленського попросили прокоментувати відсутність польської сторони на зустрічі в Лондоні, де переговори вели очільники Великої Британії, Німеччини та Франції.

"У другій частині сьогоднішньої зустрічі в нас була VTC (відеоконференц-звʼязок. – Ред.), тобто онлайн-зустріч із лідерами, і Польща була присутня", – відповів він, додавши, що польську сторону представляв віцепремʼєр і глава МЗС Радослав Сікорський.

Зеленський сказав, що на зустрічах у форматі "коаліції рішучих" "у нас завжди є Польща або присутня офлайн, або VTC".

Раніше у понеділок у резиденції британського премʼєра відбулась зустріч лідерів Британії, Німеччини, України та Франції.

У Єлисейському палаці підтвердили, що центральними темами обговорень лідерів Британії, Франції, Німеччини та України у Лондоні був "мирний план" Трампа, а також гарантії безпеки для України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після завершення перемовин запевнив, що підтримка для України "не похитнеться".

Перед зустріччю Макрон зазначив, що Україна та Європа "мають багато карт" у мирних перемовинах.