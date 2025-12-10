Встреча "коалиции решительных" состоится в четверг

Заседание "коалиции решительных" в формате видеоконференции состоится в четверг, 11 декабря.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление канцелярии президента Франции, информирует "Европейская правда".

Деталей о составе участников встречи не приводится.

Заседание будет проходить после того, как президент Владимир Зеленский встретился с лидерами стран E3 (Германии, Франции и Великобритании) для обсуждения пересмотренного мирного плана для Украины в понедельник в Лондоне.

Британский премьер Кир Стармер сказал, что мирные переговоры находятся на "критическом этапе", но подчеркнул, что "вопрос Украины – это дело Украины", тогда как президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Киев и его союзники имеют "много козырей в руках".

Напомним, 8 декабря в Лондоне также состоялся онлайн-разговор с широким кругом лидеров из "коалиции решительных".

Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".