На півночі Польщі знесли обеліск на честь "визволення" міста радянською армією

У містечку Машево неподалік Щецина знесли обеліск, встановлений на честь "визволення" міста радянською армією.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Рішення про знесення пам’ятника, що стояв у Машево з 1947 року, ухвалили на запит мера, а знесення організував Інститут національної пам’яті. Початково обеліск був прикрашений зверху радянською зіркою, згодом його частково декомунізували, замінивши її на сферу. Пам’ятник демонтували 10 грудня.

Зі сторінки Інституту національної пам'яті Польщі

"Через 35 років після падіння комуністичної системи було би варто позбутися усіх таких об’єктів у вільній незалежній Польщі. Цей пам’ятник встановили на честь "визволителів", радянської армії – але ми маємо чесно визнати, що вони не були визволителями. Вони не принесли до Польщі свободу, а метою цього пам’ятника було санкціонувати їхню владу", – прокоментував заступник голови Інституту національної пам’яті Кароль Полейовський.

Посадовець зазначив, що за останні роки у Польщі в межах заходів декомунізації прибрали з публічних просторів 44 радянських об’єкти.

Декомунізація у Польщі та країнах Балтії активізувалася після повномасштабного нападу Росії на Україну.

У столиці Латвії Ризі минулого року після тривалих суперечок демонтували пам’ятник полководцю Російської імперії.

Нагадаємо, Полейовського пропонували на нового голову Інституту нацпам’яті Польщі (ця посада вакантна через обрання президентом Польщі попереднього очільника установи Кароля Навроцького), але Сейм не підтримав його призначення.