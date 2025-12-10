На севере Польши снесли обелиск в честь "освобождения" города советской армией

В городке Машево недалеко от Щецина снесли обелиск, установленный в честь "освобождения" города советской армией.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Решение о сносе памятника, который стоял в Машево с 1947 года, приняли по запросу мэра, а снос организовал Институт национальной памяти. Изначально обелиск был украшен сверху советской звездой, позже его частично декоммунизировали, заменив ее сферой. Памятник демонтировали 10 декабря.

Со страницы Института национальной памяти Польши

"Спустя 35 лет после падения коммунистической системы стоило бы избавиться от всех таких объектов в свободной независимой Польше. Этот памятник установили в честь "освободителей", советской армии – но мы должны честно признать, что они не были освободителями. Они не принесли в Польшу свободу, а целью этого памятника было санкционировать их власть", – прокомментировал заместитель председателя Института национальной памяти Кароль Полейовский.

Чиновник отметил, что за последние годы в Польше в рамках мероприятий декоммунизации убрали из публичных пространств 44 советских объекта.

Декоммунизация в Польше и странах Балтии активизировалась после полномасштабного нападения России на Украину.

В столице Латвии Риге в прошлом году после длительных споров демонтировали памятник полководцу Российской империи.

Напомним, Полейовского предлагали на пост нового главы Института нацпамяти Польши (эта должность вакантна из-за избрания президентом Польши предыдущего главы учреждения Кароля Навроцкого), но Сейм не поддержал его назначение.