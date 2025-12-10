Міністри країн Ради Європи схвалили спільну заяву щодо прав людини у сфері міграції

У середу міністри з країн-членів Ради Європи зробили перший офіційний крок до перегляду підходу Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) до тлумачення міграційного законодавства.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає зі спільної заяви за підсумками конференції міністрів юстиції.

У затвердженому документі міністри закликали посилити реакцію Конвенції про захист прав людини на контрабанду мігрантів, безпеку кордонів та видворення порушників.

Вони виступили за "відкрите й конструктивне обговорення" в межах Ради Європи та з її генеральним секретарем, "щоб виробити належну відповідь і захистити конвенційну систему від спроб її спотворення та послаблення".

"Вирішуючи відповідно до Конвенції проблеми вислання іноземних злочинців, управління міграцією та співпраці з третіми країнами щодо процедур надання притулку та повернення, а також процедур видворення та інструменталізації міграції, необхідно знайти правильний баланс між індивідуальними правами та інтересами мігрантів та вагомими суспільними інтересами захисту свободи та безпеки в наших суспільствах", – заявили міністри.

Ухвалення цієї заяви є наслідком місяців політичного тиску з боку урядів, які звинувачують ЄСПЛ в перевищенні повноважень та обмеженні національної політики безпеки у справах про міграцію.

Рада Європи здійснює нагляд за виконанням Європейської конвенції про права людини, а ЄСПЛ забезпечує дотримання цих прав у 46 державах-членах.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе не відповів на запитання про те, чи означає це, що Конвенція буде реформована або змінена, інформує Euractiv. Але він зазначив, що Конвенція є "живим інструментом, що розвивається".

"Будь ласка, ніколи не забувайте. Конвенція була написана в 1950 році. Це було до появи штучного інтелекту, соціальних медіа, до багатьох речей, до мобільних телефонів, і вона діє до сьогодні, тому що її можна адаптувати", – зауважив він.

9 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і його данська колега Метте Фредеріксен опублікували спільну статтю в The Guardian з закликом до модернізації Європейської конвенції з прав людини.

У травні Польща разом із Данією та Італією підписали лист із критикою ЄСПЛ за те, що він "зайшов занадто далеко" в тлумаченні законодавства, зокрема в питаннях міграції.