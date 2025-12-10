Прем'єри Данії і Британії закликали до реформи Європейської конвенції з прав людини

Глава уряду Британії Кір Стармер і прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликали європейських лідерів реформувати норми із захисту прав людини, щоб полегшити депортацію нелегальних мігрантів напередодні переговорів про можливий перегляд Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ).

Про це, як пише "Європейська правда", вони написали у колонці для The Guardian.

Британський уряд вже оголосив про плани обмежити право шукачів притулку використовувати положення ЄКПЛ про "право на сімейне життя" для уникнення депортації з Великої Британії.

Зараз Стармер і Фредеріксен закликають інші країни-учасниці ЄКПЛ змінити правила, щоб полегшити боротьбу з незаконним ввезенням людей.

Британська опозиція закликала до повного виходу з ЄКПЛ. Але Стармер натомість закликає реформувати конвенцію, щоб протистояти викликам, пов'язаним з масовою міграцією.

У статті для The Guardian Стармер і Фредеріксен стверджують, що для перемоги над "силами ненависті та розбрату", які, за їх словами, набирають сили в Європі, необхідні термінові реформи конвенції.

"Цього тижня європейські міністри, зокрема з Великої Британії та Данії, зустрінуться у Страсбурзі, щоб наполягати на модернізації тлумачення Європейської конвенції з прав людини… Європа вже стикалася з великими випробуваннями раніше, і ми подолали їх, діючи разом. Тепер ми повинні зробити це знову. Інакше сили, які прагнуть нас розділити, посиляться", – написали Стармер і Фредеріксен, маючи на увазі популістів.

Критики кажуть, що ЄСПЛ перешкоджає видворенню більшої кількості нелегальних мігрантів, тоді як прихильники вважають, що твердження про роль ЄСПЛ у справах про міграцію є перебільшеними.

Очікується, що переговори в Страсбурзі охоплять складні питання, включаючи боротьбу з незаконним ввезенням мігрантів та створення "центрів повернення".

Нагадаємо, у січневому рішенні ЄСПЛ визнав Грецію винною в систематичному "виштовхуванні" мігрантів за кордон.

ЄСПЛ також зобов’язав Угорщину виплатити 40 тисяч євро через смерть біженця із Сирії.