Министры стран Совета Европы одобрили совместное заявление по правам человека в сфере миграции

В среду министры из стран-членов Совета Европы сделали первый официальный шаг к пересмотру подхода Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к толкованию миграционного законодательства.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из совместного заявления по итогам конференции министров юстиции.

В утвержденном документе министры призвали усилить реакцию Конвенции о защите прав человека на контрабанду мигрантов, безопасность границ и выдворение нарушителей.

Они выступили за "открытое и конструктивное обсуждение" в рамках Совета Европы и с его генеральным секретарем, "чтобы выработать надлежащий ответ и защитить конвенционную систему от попыток ее искажения и ослабления".

"Решая в соответствии с Конвенцией проблемы высылки иностранных преступников, управления миграцией и сотрудничества с третьими странами относительно процедур предоставления убежища и возвращения, а также процедур выдворения и инструментализации миграции, необходимо найти правильный баланс между индивидуальными правами и интересами мигрантов и весомыми общественными интересами защиты свободы и безопасности в наших обществах", – заявили министры.

Принятие этого заявления является следствием месяцев политического давления со стороны правительств, которые обвиняют ЕСПЧ в превышении полномочий и ограничении национальной политики безопасности по делам о миграции.

Совет Европы осуществляет надзор за выполнением Европейской конвенции о правах человека, а ЕСПЧ обеспечивает соблюдение этих прав в 46 государствах-членах.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе не ответил на вопрос о том, означает ли это, что Конвенция будет реформирована или изменена, информирует Euractiv. Но он отметил, что Конвенция является "живым развивающимся инструментом".

"Пожалуйста, никогда не забывайте. Конвенция была написана в 1950 году. Это было до появления искусственного интеллекта, социальных медиа, до многих вещей, до мобильных телефонов, и она действует до сих пор, потому что ее можно адаптировать", – отметил он.

9 декабря премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его датская коллега Метте Фредериксен опубликовали совместную статью в The Guardian с призывом к модернизации Европейской конвенции по правам человека.

В мае Польша вместе с Данией и Италией подписали письмо с критикой ЕСПЧ за то, что он "зашел слишком далеко" в толковании законодательства, в частности в вопросах миграции.