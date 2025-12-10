Президент Чехії вкотре застеріг від зупинки допомоги Україні

Чеський президент Петр Павел у середу сказав, що Чехія повинна продовжувати підтримувати Україну не тільки з ідеологічних, а й з практичних міркувань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

На думку Павела, підтримка України з боку Чехії важлива, "навіть якщо відкинути солідарність, захист принципів і цінностей, і подивитися на це лише з прагматичної точки зору".

"Адже тим самим ми закриємо двері для можливої подальшої співпраці у відновленні України, яке рано чи пізно настане", – додав він.

"Тому навіть ті, хто не налаштовані на те, що країні, яка зазнала нападу, потрібно допомагати, повинні дивитися на це так, що безпекова підтримка України підвищує і нашу безпеку в майбутньому, а крім того, може бути досить важливою економічною можливістю", – сказав президент Чехії.

Він додав, що підтримка України зараз "означає для нас не тільки гарантії безпеки в майбутньому, але й економічні можливості".

Про необхідність переглянути підтримку України з боку Чехії говорять партії, що формують майбутню урядову коаліцію.

Голова Палати депутатів Чехії і лідер ультраправої партії SPD Томіо Окамура говорив, що виступає за припинення будь-яких фінансових переказів Україні, а також чеської ініціативи з постачання боєприпасів.

Громадяни Чехії здебільшого підтримують подальше надання Україні гуманітарної допомоги, тоді як їхнє ставлення до підтримки біженців і поставок зброї Києву менш однозначне.