Президент Чехии в очередной раз предостерег от остановки помощи Украине

Чешский президент Петр Павел в среду сказал, что Чехия должна продолжать поддерживать Украину не только из идеологических, но и из практических соображений.

По мнению Павела, поддержка Украины со стороны Чехии важна, "даже если отбросить солидарность, защиту принципов и ценностей, и посмотреть на это только с прагматической точки зрения".

"Ведь тем самым мы закроем двери для возможного дальнейшего сотрудничества в восстановлении Украины, которое рано или поздно наступит", – добавил он.

"Поэтому даже те, кто не настроены на то, что стране, которая подверглась нападению, нужно помогать, должны смотреть на это так, что поддержка безопасности Украины повышает и нашу безопасность в будущем, а кроме того, может быть достаточно важной экономической возможностью", – сказал президент Чехии.

Он добавил, что поддержка Украины сейчас "означает для нас не только гарантии безопасности в будущем, но и экономические возможности".

О необходимости пересмотреть поддержку Украины со стороны Чехии говорят партии, формирующие будущую правительственную коалицию.

Председатель Палаты депутатов Чехии и лидер ультраправой партии SPD Томио Окамура говорил, что выступает за прекращение любых финансовых переводов Украине, а также чешской инициативы по поставкам боеприпасов.

Граждане Чехии в основном поддерживают дальнейшее предоставление Украине гуманитарной помощи, тогда как их отношение к поддержке беженцев и поставок оружия Киеву менее однозначное.