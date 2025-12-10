Выборы президента во Франции: Барделла планирует кампанию "плечом к плечу" с осужденной Ле Пен

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что будет проводить предвыборную президентскую кампанию совместно с Марин Ле Пен, которой пока запрещено баллотироваться, но суд может это изменить.

Об этом он рассказал в интервью BBC, пишет "Европейская правда".

Следующие президентские выборы во Франции должны состояться в 2027 году. Недавний опрос, проведенный для Le Figaro, показывает, что Барделла победит с 44% голосов, опередив Марин Ле Пен, чья кандидатура находится под вопросом после того, как ее признали виновной в растрате средств ЕС и запретили баллотироваться на выборах в течение пяти лет.

Апелляция, которую должны рассмотреть в начале следующего года, определит, сможет ли Ле Пен баллотироваться. В противном случае ожидается, что Барделла заменит ее.

Барделла отверг предположение, что это вызывает напряжение между ними, заявив, что их объединяют "доверие и дружба".

"Я буду бороться вместе с ней, чтобы она выиграла апелляцию. До апелляции мы будем проводить кампанию вместе, как и после нее, плечом к плечу", – сказал он в интервью.

На днях Ле Пен заявила, что планирует баллотироваться на президентских выборах 2027 года, если выиграет апелляцию.

Читайте также: Наследник Макрона: возможно ли предотвратить приход ультраправых к власти во Франции.