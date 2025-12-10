Лідери Британії, Німеччини та Франції поговорили з Трампом про Україну

Премʼєр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини і президент Франції у середу провели телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка стосувалась шляхів досягнення миру в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус.

У повідомленні йдеться, що Мерц зателефонував президенту США Дональду Трампу, президенту Франції Емманюелю Макрону та прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру.

"Четверо глав держав та урядів обговорили стан переговорів про перемир'я в Україні. Інтенсивна робота над планом миру має продовжитися в найближчі дні", – додав речник уряду Німеччини.

За його словами, лідери погодились, що йдеться про "вирішальний момент для України та спільної безпеки в євроатлантичному просторі".

Раніше в середу президент Володимир Зеленський анонсував нові розмови та зустрічі з партнерами цього тижня, які можуть принести новини для завершення війни.

Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".