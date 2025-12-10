Лидеры Британии, Германии и Франции поговорили с Трампом об Украине
Премьер-министр Великобритании, канцлер Германии и президент Франции в среду провели телефонный разговор с Дональдом Трампом, который касался путей достижения мира в Украине.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.
В сообщении говорится, что Мерц позвонил президенту США Дональду Трампу, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.
"Четверо глав государств и правительств обсудили состояние переговоров о перемирии в Украине. Интенсивная работа над планом мира должна продолжиться в ближайшие дни", – добавил представитель правительства Германии.
По его словам, лидеры согласились, что речь идет о "решающем моменте для Украины и общей безопасности в евроатлантическом пространстве".
Ранее в среду президент Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры и встречи с партнерами на этой неделе, которые могут принести новости для завершения войны.
Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".