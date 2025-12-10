Зеленський: цей тиждень може дати новини для закінчення кровопролиття

Президент Володимир Зеленський анонсував нові розмови та зустрічі з партнерами цього тижня, які можуть принести новини для завершення війни.

Про це він написав у середу у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомив глава держави, у середу в графіку – розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни.

Паралельно фіналізується робота щодо "20 пунктів фундаментального документа", що може визначити параметри закінчення війни. "Розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою президента Трампа та партнерами у Європі", – відзначив Зеленський.

У четвер відбудеться зустріч у форматі "коаліції рішучих".

"Дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття", – прокоментував президент.

Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".

8 грудня в Лондоні також відбулась онлайн-розмова з ширшим колом лідерів з "коаліції рішучих".