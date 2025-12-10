Суд у Болгарії відхилив екстрадицію російського судновласника, пов’язаного з вибухом у Бейруті

Суд у Болгарії в середу відхилив запит Лівану про екстрадицію російського власника судна, пов'язаного з вантажем аміачної селітри, який став причиною масштабного вибуху в порту Бейрута в 2020 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

48-річний Ігор Гречушкін, який має російське і кіпрське громадянство, був заарештований у Софії в вересні за червоним повідомленням Інтерполу.

Ліван попросив Болгарію екстрадувати його у зв'язку з вибухом 4 серпня 2020 року, в результаті якого загинуло щонайменше 218 осіб і понад 6 тисяч отримали поранення. Також було зруйновано великі райони Бейрута, що спричинило збитки на мільярди доларів.

"Суд відхилив запит Лівану про екстрадицію Ігоря Гречушкіна, постановивши, що ліванська влада не надала достатніх гарантій, що він буде захищений від смертної кари, або що такий вирок не буде виконаний", – повідомила його адвокат Катерина Димитрова агентству.

Прокурор Ангел Канев, який курує цю справу, заявив, що ключовим питанням є те, чи були надані достатні гарантії, що смертний вирок не буде винесений, і чи ці гарантії надані "компетентним органом".

"Коли такі гарантії надаються міністром юстиції Лівану, доповнені додатковими підтвердженнями від Верховного суду та генерального прокурора, я вважаю, що умови для екстрадиції виконані", – сказав він.

Він зазначив, що міський суд Софії ухвалив рішення про те, що Гречушкін залишиться під вартою.

Прокуратура оскаржить відмову в екстрадиції в Апеляційному суді, повідомив Канев журналістам.

Болгарська поліція заарештувала Гречушкіна у вересні.

Інтерпол видав ордер і на капітана судна Бориса Прокошева, теж російського громадянина.