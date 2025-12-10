Суд в Болгарии отклонил экстрадицию российского судовладельца, связанного со взрывом в Бейруте

Суд в Болгарии в среду отклонил запрос Ливана об экстрадиции российского владельца судна, связанного с грузом аммиачной селитры, который стал причиной масштабного взрыва в порту Бейрута в 2020 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

48-летний Игорь Гречушкин, имеющий российское и кипрское гражданство, был арестован в Софии в сентябре по красному уведомлению Интерпола.

Ливан попросил Болгарию экстрадировать его в связи со взрывом 4 августа 2020 года, в результате которого погибло не менее 218 человек и более 6 тысяч получили ранения. Также были разрушены большие районы Бейрута, что привело к убыткам на миллиарды долларов.

"Суд отклонил запрос Ливана об экстрадиции Игоря Гречушкина, постановив, что ливанские власти не предоставили достаточных гарантий, что он будет защищен от смертной казни или что такой приговор не будет исполнен", – сообщила его адвокат Екатерина Димитрова агентству.

Прокурор Ангел Канев, курирующий это дело, заявил, что ключевым вопросом является то, были ли предоставлены достаточные гарантии, что смертный приговор не будет вынесен, и были ли эти гарантии предоставлены "компетентным органом".

"Когда такие гарантии предоставляются министром юстиции Ливана, дополненные дополнительными подтверждениями от Верховного суда и генерального прокурора, я считаю, что условия для экстрадиции выполнены", – сказал он.

Он отметил, что городской суд Софии принял решение о том, что Гречушкин останется под стражей.

Прокуратура обжалует отказ в экстрадиции в Апелляционном суде, сообщил Канев журналистам.

Болгарская полиция арестовала Гречушкина в сентябре.

Интерпол выдал ордер и на капитана судна Бориса Прокошева, тоже российского гражданина.