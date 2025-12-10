Польща і Німеччина посилюють співпрацю для протидії дронам

Польща планує тісніше співпрацювати з Німеччиною в галузі наземних систем оборони для боротьби з дронами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський після зустрічі зі своїм німецьким колегою Нільсом Шмідом на військовому аеродромі в Мальборку оголосив про співпрацю в галузі систем протиповітряної оборони SAM.

"Ми хотіли б скористатися досвідом Німеччини в цій галузі. Зараз мета полягає в тому, щоб збивати дрони або знешкоджувати їх більш дешевим і економічно ефективним способом", – сказав він.

За словами польського посадовця, використання дешевих дронів суттєво змінило економіку бойових дій, тому він закликав до посилення системи протиповітряної оборони Польщі.

Шмід висловив готовність до подальшої співпраці з Польщею, пояснивши, що захист від дронів буде організовано за допомогою комбінації різних систем озброєння.

Минулого тижня німецькі Військово-повітряні сили знову розгорнули винищувачі в Польщі для посилення захисту східного флангу НАТО.

Це розгортання є відповіддю на нещодавні порушення повітряного простору російськими винищувачами в регіоні Балтійського моря та вторгнення дронів на територію НАТО.

У серпні та вересні німецькі винищувачі Eurofighter вже дислокувались на польському військовому аеродромі Мальборк.