Польша и Германия усиливают сотрудничество для противодействия дронам
Польша планирует теснее сотрудничать с Германией в области наземных систем обороны для борьбы с дронами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский после встречи со своим немецким коллегой Нильсом Шмидом на военном аэродроме в Мальборке объявил о сотрудничестве в области систем противовоздушной обороны SAM.
"Мы хотели бы воспользоваться опытом Германии в этой области. Сейчас цель состоит в том, чтобы сбивать дроны или обезвреживать их более дешевым и экономически эффективным способом", – сказал он.
По словам польского чиновника, использование дешевых дронов существенно изменило экономику боевых действий, поэтому он призвал к усилению системы противовоздушной обороны Польши.
Шмид выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Польшей, пояснив, что защита от дронов будет организована с помощью комбинации различных систем вооружения.
На прошлой неделе немецкие Военно-воздушные силы вновь развернули истребители в Польше для усиления защиты восточного фланга НАТО.
Это развертывание является ответом на недавние нарушения воздушного пространства российскими истребителями в регионе Балтийского моря и вторжение дронов на территорию НАТО.
В августе и сентябре немецкие истребители Eurofighter уже дислоцировались на польском военном аэродроме Мальборк.