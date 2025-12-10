Польша и Германия усиливают сотрудничество для противодействия дронам

Польша планирует теснее сотрудничать с Германией в области наземных систем обороны для борьбы с дронами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский после встречи со своим немецким коллегой Нильсом Шмидом на военном аэродроме в Мальборке объявил о сотрудничестве в области систем противовоздушной обороны SAM.

"Мы хотели бы воспользоваться опытом Германии в этой области. Сейчас цель состоит в том, чтобы сбивать дроны или обезвреживать их более дешевым и экономически эффективным способом", – сказал он.

По словам польского чиновника, использование дешевых дронов существенно изменило экономику боевых действий, поэтому он призвал к усилению системы противовоздушной обороны Польши.

Шмид выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Польшей, пояснив, что защита от дронов будет организована с помощью комбинации различных систем вооружения.

На прошлой неделе немецкие Военно-воздушные силы вновь развернули истребители в Польше для усиления защиты восточного фланга НАТО.

Это развертывание является ответом на недавние нарушения воздушного пространства российскими истребителями в регионе Балтийского моря и вторжение дронов на территорию НАТО.

В августе и сентябре немецкие истребители Eurofighter уже дислоцировались на польском военном аэродроме Мальборк.