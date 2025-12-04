Німеччина перекидає до Польщі винищувачі для захисту східного флангу НАТО

Для захисту східної території НАТО Військово-повітряні сили Німеччини передислоковують до Польщі додаткові винищувачі та 150 військовослужбовців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

У німецьких ВПС повідомили в четвер, що з авіабази Нерфеніх вилетіли кілька літаків Eurofighter, які прямують до польської військової авіабази Мальборк. Цей крок Німеччина анонсувала ще в середині жовтня.

Разом з літаками Бундесвер відправляє приблизно 150 військовослужбовців, серед яких, крім пілотів, є також технічні фахівці, логісти, охоронці об'єктів і військові поліцейські.

Розміщення літаків, яке попередньо триватиме до кінця березня 2026 року, є реакцією на нещодавні порушення повітряного простору НАТО російськими винищувачами та дронами.

"Цією місією наші військовослужбовці, поряд з нашою ескадрильєю швидкого реагування, яка вже з серпня дислокується в Румунії, роблять ще один цінний внесок у захист східної частини території Альянсу", – прокоментував генерал-лейтенант ВПС Німеччини Хольгер Нойманн.

У серпні та вересні німецькі винищувачі Eurofighter вже дислокувались на польському військовому аеродромі Мальборк.

Нідерланди з 1 грудня взяли під свою охорону великий логістичний центр НАТО у місті Жешув у східній Польщі, розгорнувши 300 військовослужбовців і кілька систем протиповітряної оборони.