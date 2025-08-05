Німеччина перекинула до Польщі винищувачі Eurofighter перед навчаннями "Запад-2025"

За чотири тижні до початку російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025" Німеччина перекинула до Польщі п’ять винищувачів Eurofighter.

Про це повідомляє t-online, інформує "Європейська правда".

У понеділок німецькі винищувачі прибули на військовий аеродром Мінськ-Мазовецький в Польщі.

Представник німецьких ВПС розповів, що літаки розпочнуть здійснювати вильоти з вівторка. Планується, що вони перебуватимуть в Польщі кілька тижнів.

Німецькі Eurofighter підтримуватимуть польські збройні сили в спостереженні за повітряним простором НАТО і відстежуватимуть можливі дії Росії вздовж східного флангу Альянсу.

"Ця операція є явним проявом солідарності союзників в рамках НАТО і служить для забезпечення надійного стримування і захисту спільного повітряного простору", – зазначили в німецьких ВПС.

На додаток до літаків, до Польщі було перекинуто близько 150 солдатів Бундесверу.

Як зазначено, Німеччина вирішила перекинути літаки після відповідного запиту з боку Польщі.

Польське військове командування назвало використання німецьких винищувачів Eurofighter "ще одним прикладом співпраці союзників і їхньої щирої прихильності безпеці Центральної та Східної Європи".

Перекидання літаків відбулось за чотири тижні до початку великих військових навчань Росії і Білорусі "Запад-2025", які плануються на вересень.

Литовський президент Гітанас Науседа раніше говорив, що цьогорічні навчання "Запад" будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році, перед повномасштабним нападом РФ на Україну.

У Білорусі нещодавно оголосили, що не виключають часткової зміни місця проведення навчань "Запад-2025", які обіцяли перемістити вглиб країни, звинувативши у цьому нібито войовничу поведінку Польщі та Литви.