Німеччина перекинула до Польщі винищувачі Eurofighter перед навчаннями "Запад-2025"
За чотири тижні до початку російсько-білоруських військових навчань "Запад-2025" Німеччина перекинула до Польщі п’ять винищувачів Eurofighter.
Про це повідомляє t-online, інформує "Європейська правда".
У понеділок німецькі винищувачі прибули на військовий аеродром Мінськ-Мазовецький в Польщі.
Представник німецьких ВПС розповів, що літаки розпочнуть здійснювати вильоти з вівторка. Планується, що вони перебуватимуть в Польщі кілька тижнів.
Німецькі Eurofighter підтримуватимуть польські збройні сили в спостереженні за повітряним простором НАТО і відстежуватимуть можливі дії Росії вздовж східного флангу Альянсу.
"Ця операція є явним проявом солідарності союзників в рамках НАТО і служить для забезпечення надійного стримування і захисту спільного повітряного простору", – зазначили в німецьких ВПС.
На додаток до літаків, до Польщі було перекинуто близько 150 солдатів Бундесверу.
Як зазначено, Німеччина вирішила перекинути літаки після відповідного запиту з боку Польщі.
Польське військове командування назвало використання німецьких винищувачів Eurofighter "ще одним прикладом співпраці союзників і їхньої щирої прихильності безпеці Центральної та Східної Європи".
Перекидання літаків відбулось за чотири тижні до початку великих військових навчань Росії і Білорусі "Запад-2025", які плануються на вересень.
Литовський президент Гітанас Науседа раніше говорив, що цьогорічні навчання "Запад" будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році, перед повномасштабним нападом РФ на Україну.
У Білорусі нещодавно оголосили, що не виключають часткової зміни місця проведення навчань "Запад-2025", які обіцяли перемістити вглиб країни, звинувативши у цьому нібито войовничу поведінку Польщі та Литви.